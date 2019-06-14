Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 azalarak 378,72 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 12.113,82 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalışla 7.339,89 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 20.603,82 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 5.358,81 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 gerilemeyle 9.228,10 puanda seyrediyor.
Analistler, artan jeopolitik risklerin pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini belirterek, Avrupa'da bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanlığı ve İngiltere seçimleri dolayısıyla politik tarafta haber akışının önem kazandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
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