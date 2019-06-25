Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 azalarak 383,11 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 gerileyerek 12.255,25 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.391,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 21.223,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 5.512,99 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 gerilemeyle 9.143,00 puanda seyrediyor.
Analistler, Avrupa tarafında veri akışının zayıf olduğunu belirterek, pay piyasalarındaki düşüşte ABD- İran arasındaki gerilimin tırmanmasının etkisinin bulunduğunu, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:00 Kaynak: AA
Almanya, İngiltere, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Heyeti Başkanı: Çok agresif bir tepkiyle karşılaştık Fenerbahçe'den şok karar! 200 kişi işten çıkarılacak Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi 'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:23:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]