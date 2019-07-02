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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artarak 388,53 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 yükselerek 12.530,45 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.510,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 kazançla 21.310,47 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 9.257,40 puanda bulunuyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise 5.569,38 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde yatay seyrediyor.
Analistler, Avrupa tarafında dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin, temel AB kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik anlaşamadığını ve bugün tekrar toplanacağını anımsatarak, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimlerin tartışılacağını bildirdi.
İspanya, Almanya, İtalya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin zayıf görünümünü koruduğuna işaret eden analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin izleneceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi
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