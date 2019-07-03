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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 artarak 389,88 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 yükselerek 12.558,16 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.582,21 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 21.410,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 5.582,17 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 primle 9.286,20 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa ve ABD tarafında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:33 Kaynak: AA
İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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