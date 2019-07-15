Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artarak 388,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 yükselerek 12.412,49 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.522,72 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 22,320,10 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 9.341,70 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 artışla 5.605,42 puanda seyrediyor.

Analistler, pay piyasalarındaki yükselişin Çin'den gelen büyüme rakamlarıyla ilgili olduğunu, 1992 yılından bu yana en düşük büyüme oranını açıklayan Çin'in bundan sonraki süreçte daha genişleyici para politikası izlemesinin beklendiğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerin pay piyasalarında alış fırsatı yarattığını aktaran analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, politik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:36 Kaynak: AA
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