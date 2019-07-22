Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

56 dakika önce

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Analistler, küresel piyasaların dalgalı seyrini sürdürdüğünü belirtirken, Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 387,44 puan, DAX endeksi yüzde 0,19 yükselerek 12.283,43 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kazançla 7.519,03 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 21.666,04 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 artışla 9.175,90 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.558,99 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,16 düşüşle 1,1217 seviyelerinde işlem görüyor.
Bu hafta yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini söyleyen analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.
Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 11:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]