Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 374,53 puanda seyrediyor.

DAX endeksi yüzde 0,95 artışla 11.805,31 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 7.290,78 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 artışla 8.791,9 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 5.375,63 puandan işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 artışla 20.486,86 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2062, avro/dolar paritesi de 1,1175 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bu hafta Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da sanayi üretimi ile, İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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