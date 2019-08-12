Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

14 dakika önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 374,53 puanda seyrediyor.
DAX endeksi yüzde 0,95 artışla 11.805,31 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 7.290,78 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 artışla 8.791,9 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 5.375,63 puandan işlem görüyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 artışla 20.486,86 puanda seyrediyor.
Sterlin/dolar paritesi 1,2062, avro/dolar paritesi de 1,1175 seviyelerinde hareket ediyor.
Analistler, bu hafta Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da sanayi üretimi ile, İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da teslim olan kadın terörist itiraf etti: Örgüt içerisinde infazlar başladı
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 10:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]