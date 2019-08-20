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Avrupa borsaları

36 dakika önce

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
ABD tarafından ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran adımlar atılırken, küresel çapta makro ekonomik verilerin kötü gelmeye devam etmesiyle resesyon endişeleri gündemdeki yerini koruyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında bilanço genişlemesi, faiz indirimi ve diğer teknik ayarlamaları içeren yeni bir destek paketi açıklamasının beklendiğini belirten analistler, bu gelişmelere rağmen Avrupa'da siyasi belirsizlikler ve Brexit kaynaklı risklerin sürdüğünü vurguladı.
Analistler, dün Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) açıkladığı raporda Alman ekonomisinin resesyonun kıyısında olabileceği uyarısında bulunmasının yanı sıra hükümetin teşvik paketi duyurmaya hazır olduğu sinyali verilmesinin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.
Bu gelişmelerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,26 kazançla 374,82 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27'lik primle 11.476,84 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 7.219,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 azalışla 8.717,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 artışla 5.384,98 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 20.698,83 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi ise 1,2090 seviyelerinden işlem görüyor.
Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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