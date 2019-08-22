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Avrupa borsaları

35 dakika önce

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından bankanın gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamaması ve jeopolitik riskler ile ticaret savaşı endişelerinin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'e faiz indirimi için baskı yapmaya devam ettiği bir ortamda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı değerlendirmelerin öneminin arttığını belirtti.

Avrupa tarafında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa etmesinin ardından yeni bir koalisyon hükümeti senaryosunun güçlendiğini aktaran analistler, öte yandan tarafların sertleşmesi sonrası anlaşmasız Brexit ihtimali güçlendiğini söyledi.

Analistler ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarda bulunacağını, konuya ilişkin gelişmelerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,03 kayıpla 375,68 puanda seyrediyor.

Almanya'da ağustos ayı PMI verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından, DAX endeksi yüzde 0,20'lik primle 11.826,65 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 7.183,26 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 artışla 8.738,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 5.432,84 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 20.898,75 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1103, sterlin/dolar paritesi ise 1,2141 seviyelerinden işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Avrupa, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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