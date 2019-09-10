Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

55 dakika önce

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 385,18 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 azalışla 12.211,64 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 7.210,20 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.006,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 5.580,83 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 21.969,63 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1052, sterlin/dolar paritesi ise 1,2350 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, pay piyasalarının 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandığı söyledi.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da açıklanacağını hatırlatan analistler, gelecek hafta ise ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantılarının izleneceğini, bu süreçte piyasalarda "bekle-gör" temasının ön planda olduğunu kaydetti.

İngiltere'de dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Tasarıya göre, İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda kalacak.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifinin ikinci kez reddedilmesinin ardından parlamento 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı
ABD'li komutanlar "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'na geliyor Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]