Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 385,18 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 azalışla 12.211,64 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 7.210,20 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.006,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 5.580,83 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 21.969,63 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1052, sterlin/dolar paritesi ise 1,2350 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, pay piyasalarının 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklandığı söyledi.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da açıklanacağını hatırlatan analistler, gelecek hafta ise ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantılarının izleneceğini, bu süreçte piyasalarda "bekle-gör" temasının ön planda olduğunu kaydetti.

İngiltere'de dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Tasarıya göre, İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda kalacak.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifinin ikinci kez reddedilmesinin ardından parlamento 14 Ekim'e kadar tatile girdi.