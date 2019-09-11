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Avrupa borsaları

56 dakika önce

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,61 kazançla 388,80 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61'lik primle 12.344,18 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 7.312,31 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 artışla 9.115,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 primle 5.614,79 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 kazançla 22.017,50 puan oldu.

Analistler, Çin'in ABD'den ithal edilecek ürünler için gümrük tarifelerinden muaf olanların listesini yayımladığına dair haberlerle piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti.

Piyasaların yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını beklediğini belirten analistler, yatırımcıların, ECB'nin para politikasında yapması beklenen geniş çaplı güncellemelere ve açıklaması beklenen politika paketine odaklandığını kaydetti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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