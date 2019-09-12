Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 kazançla 390,42 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 yükselişle 12.382,07 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.355,61 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 primle 9.062,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 kazançla 5.629,57 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 21.989,08 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi ise 1,2326 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit belirsizliğinin gündemdeki yerini koruduğunu, öte yandan artan küresel risk iştahı ve bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından genişlemeci para politikasına devam kararı çıkacağı beklentileriyle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini kaydetti.

Analistler, bugün ECB faiz kararları dışında Avro Bölgesi temmuz ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı
Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Trabzonspor'da Ekuban şoku! 1,5 ay yok Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]