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Avrupa borsaları

17 dakika önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 390,60 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 yükselişle 12.425,60 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artışla 7.345,84 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 primle 9.088,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 kazançla 5.652,84 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 22.088,36 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1105, sterlin/dolar paritesi ise 1,2413 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün mevduat faizini beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve varlık alım programına aylık 20 milyar avro ile kasımda başlayacağını duyurduğunu hatırlattı.

ECB'nin genişlemeci para politikasının pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler buna karşın varlık alım programının yeterli olup olmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Brexit belirsizliğinin borsalardaki alımları sınırladığını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz ayı dış ticaret dengesi ile ABD'de açıklanacak perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:47 Kaynak: AA
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