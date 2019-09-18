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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.


Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 389,35 puanla, Almanya'da DAX endeksi 12.374,38 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 primle 7.322,75 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artışla 5.621,40 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 21.874,20 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 8.972,90 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,17 düşüşle 1,1055'ten, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,19 azalışla 1,2470'ten alıcı buluyor.

Analistler, İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından siyasi partilerin hükümet kurmakta anlaşamaması üzerine 10 Kasım'da bir kez daha seçime gidileceğini anımsatarak, İngiltere'de de Brexit belirsizliğinin sürdüğünü söyledi.

Bu gelişmelerin, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyrin izlenmesini beraberinde getirdiğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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