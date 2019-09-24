Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 kazançla 390,74 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 artışla 12.359,23 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 7.340,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 primle 9.114,60 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 kazançla 5.641,87 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 artışla 21.932,70 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi ise 1,2434 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün açıklanan verilerle imalat PMI verilerindeki düşüşün sürmesine karşın akşam saatlerinde ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların risk iştahını artırdığına işaret etti.

Analistler, bugün Almanya'da eylül ayı Ifo endeksleri verilerinin izleneceğini bildirdi.