Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 azalarak 386,74 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 gerileyerek 12.222,10 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalışla 7.248,10 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 9.089,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 kayıpla 5.576,34 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,10 gerilemeyle 21.653,60 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0995 seviyelerinden, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,45 gerilemeyle 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini anımsatarak, siyasi belirsizliğin yanı sıra açıklanan verilerin de ekonomide güç kaybına işaret etmesinin de risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, ABD ve İngiltere'de gündemin odağında bulunan siyasi belirsizliklere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA Avrupa Ligi'nde VAR devreye giriyor
UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum (Özel) Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]