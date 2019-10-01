Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 kazançla 394,36 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48 yükselişle 12.487,75 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.421,99 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 primle 9.291,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 kazançla 5.696,04 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 22.240,69 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2295 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yüzde 1,3 artışla beklentileri aştığını ve Avro Bölgesi'nde işsizliğin yüzde 7,4 ile tahminlerin altında kaldığını hatırlattı.

İngiltere'de muhalefet partilerinin, hükümetin anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini engellemeye dönük iş birliği müzakerelerinin devam ettiğini aktaran analistler, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin kongresinden gelebilecek açıklamaların beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde eylül ayı imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.