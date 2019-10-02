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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 386,93 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 düşüşle 12.219,37 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 azalışla 7.320,70 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 9.150,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.582,44 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalışla 21.880,86 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0923, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, İngiltere'de Brexit ve hükümete ilişkin belirsizlikler ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle risk iştahının azaldığını ifade etti.

Analistler, bugün İngiltere inşaat sektörü PMI verisinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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