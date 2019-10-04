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Avrupa borsaları

7 dakika önce

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 378,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 11.955,40 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 7.097,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 5.458,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 kazançla 21.333,50 puanda seyrediyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 8.904,20 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,08 değer kazancıyla 1,0973'ten, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,06 yükselişle 1,2337'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa tarafında, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditlerinin, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdığını söyledi.

Brexit belirsizliğinin de gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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