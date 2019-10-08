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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne, satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne, satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 381,89 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 azalışla 12.052,14 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 7.189,65 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 9.025,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 kayıpla 5.504,33 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 21.586,60 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1 Ekim'den bu yana yükselişini sürdürerek 1,0981, sterlin/dolar paritesi 1,2284 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit belirsizliğinin yanı sıra ABD ve Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesi Çin'in NBA maçlarının yayınlanmasını yasaklamasının ticaret endişeleri artırdığını ifade etti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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