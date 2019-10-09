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Avrupa borsaları

25 dakika önce

Avrupa borsaları güne, yükselişle başladı.

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Avrupa borsaları güne, yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 kazançla 379,67 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 artışla 12.022,59 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.169,04 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 primle 8.973,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 kazançla 5.475,93 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 artışla 21.492,30 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2225 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bugün yaptığı açıklamada, mevcut faiz oranlarının doğru bir seviyede olduğunu düşündüğünü, daha fazla indirim için yönetim kurulunun derin bir tartışma yapması gerektiğini belirterek, ancak hala alanlarının bulunduğunu söyledi.

Analistler, Brexit süreci, ticaret müzakereleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlerin sürdüğüne işaret ederek, Luis de Guindos'un açıklamasının ise piyasaya moral verdiğini belirtti.

İngiltere, Almanya, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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