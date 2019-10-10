Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

47 dakika önce

Avrupa borsaları güne, düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları güne, düşüşle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 379,06 puanda, ağustos ayı dış ticaret verileri beklentinin altında kalan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 azalışla 12.053,38 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 7.149,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 azalışla 8.988,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.497,31 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 21.447,56 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1013, sterlin/dolar paritesi 1,2230 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelere ilişkin iyimserliğe rağmen, Brexit endişeleri ve siyasi belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, bugün İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump: Türkiye tutuklu DEAŞ'lıların sorumluluğunu üstlenmeli
Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı Almanya ile Arjantin yenişemedi: 2-2

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]