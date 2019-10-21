Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 kazançla 393,04 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 12.685,30 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.181,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 primle 9.383,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 kazançla 5.639,13 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 22.413,29 puan oldu.

Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi 1,1160 ve 1,2875'e kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçen sterlin/dolar paritesi de 1,2940 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret müzakereleri ve Brexit belirsizliğinin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasa gereği AB'ye Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen bir mektup yazdı. Öte yandan Johnson'ın, AB ile vardığı anlaşmayı 31 Ekim'e kadar parlamentodan geçirmeyi başarması durumunda yeni bir ertelemeye gerek kalmayacak. Ancak parlamentonun anlaşmaya onay vermemesi veya AB'nin erteleme talebini reddetmesi durumunda İngiltere, ay sonunda AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak.

Analistler, geçen hafta yüzde 2,56 değer kazanan sterlin/dolar paritesinin, yeni haftaya da pozitif fiyatlama ile başlamasının Brexit'e ilişkin iyimserliğin devam ettiği şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının gündemin odağında yer aldığını belirtti. ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.