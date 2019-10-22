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Avrupa borsaları

1 saat önce

Avrupa borsaları güne, Almanya hariç satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne, Almanya hariç satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 393,70 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 12.752,68 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.153,89 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 azalışla 9.396,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 5.638,81 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 22.461,11 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1144 ve sterlin/dolar paritesi 1,2937 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İngiliz hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını dün Avam Kamarası'na sunduğunu hatırlattı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser hava ve İngiltere hükümetinin parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıklamasına karşın AB yetkililerinden gelen Brexit'e ilişkin kafa karıştırıcı açıklamaların etkisiyle risk iştahının azaldığını kaydeden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini söyledi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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