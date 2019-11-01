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Avrupa borsaları

6 saat önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 kazançla 398,38 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.921,62 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.271,91 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 primle 9.298,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 kazançla 5.751,18 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 artışla 22.741,81 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1157 ve sterlin/dolar paritesi 1,2965 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin artan belirsizlikler ve açıklanan Avro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,1'e gerilemesi ile değer kaybeden pay piyasalarının, bugün şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesiyle pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistler bugün İngiltere'de ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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