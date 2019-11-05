Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 403,06 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 13.132,98 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 7.373,38 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 azalışla 9.383,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyirle 5.823,59 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 23.322,30 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1136 ve sterlin/dolar paritesi 1,2892 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlikle dün hızlı yükselen pay piyasalarının bugün açılışta karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Yatırımcıların odağında yoğun veri gündeminin yer aldığını kaydeden analistler, bugün İngiltere ekim ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD ekim ayı ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.