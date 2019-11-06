Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 404,71 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 13.171,58 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.387,86 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 artışla 9.430,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 5.859,56 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 23.392,73 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1089 ve sterlin/dolar paritesi 1,2894 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etse de pay piyasalarında iyimserliğin fiyatlandığını ifade etti.

Bugün açıklanan Almanya ve Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşmasının da piyasaları desteklediğini belirten analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde perakende satış verisinin takip edileceğini bildirdi.