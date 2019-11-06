Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

8 saat önce

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 404,71 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 13.171,58 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.387,86 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 artışla 9.430,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kazançla 5.859,56 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 23.392,73 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1089 ve sterlin/dolar paritesi 1,2894 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerin devam etse de pay piyasalarında iyimserliğin fiyatlandığını ifade etti.

Bugün açıklanan Almanya ve Avro Bölgesi hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşmasının da piyasaları desteklediğini belirten analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde perakende satış verisinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor
Son dakika: AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon euroluk kaynak Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]