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Avrupa borsaları

8 saat önce

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 kazançla 406,04 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 13.233,69 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.414,65 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 primle 9.448,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.876,78 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 23.478,32 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1075 ve sterlin/dolar paritesi 1,2865 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin tarafından ABD ile müzakerelerde ilerleme kaydedildikçe tarifelerin kademeli olarak kaldırılması için anlaşıldığı yönündeki haberlerin piyasalarda pozitif hava oluşturduğunu ifade etti.

Bugün yatırımcıların odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı olduğunu dile getiren analistler, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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