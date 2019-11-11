Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları

Avrupa borsaları

6 saat önce

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, System.String[]

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Fransa hariç satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 405,03 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 13.217,69 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalışla 7.325,15 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.372,40 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 23.470,60 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.893,57 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1028 ve sterlin/dolar paritesi 1,2805 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artıran açıklamaların yatırımcıların risk iştahını azalttığını belirterek, bugün İngiltere'de 3. çeyrek GSYH, eylül ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da dehşet görüntüler! Polisler, göstericiyi döverek bayılttı
Avrupa'nın 5 büyük kulübü Vedat Muriqi'in peşinde Ayrılıkçı Katalanlar, İspanya-Fransa yolunu kesti Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması: Sakat da olsa bizimle olmasını istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]