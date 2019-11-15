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Avrupa borsaları

6 saat önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 kazançla 405,96 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 artışla 13.228,42 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 7.324,38 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 primle 9.226,40 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 kazançla 5.931,20 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 artışla 23.577,69 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1020 ve sterlin/dolar paritesi 1,2873 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde tarifelerin kaldırılması yönündeki belirsizliklerin devam etmesine karşın bir anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki açıklamalarla pay piyasalarının pozitif seyrettiğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre yılın 3'üncü çeyreğinde Almanya ekonomisinin yüzde 1, Avro Bölgesi ekonomisinin ise yüzde 1,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü anımsatan analistler, bugün Avro Bölgesi'nde eylül ay dış ticaret dengesi ile ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ekim ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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