Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 kayıpla 408,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 azalışla 13.224,48 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 değer kaybıyla 7.393,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.365,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 5.902,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 azalışla 23.452,94 puan oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrasında pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirtti.

Trump, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu. Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.