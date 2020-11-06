Avrupa borsaları ABD'de seçim belirsizliği ve Kovid-19 endişesiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Pazartesi gününden beri yükseliş kaydeden Avrupa borsaları, ABD'deki başkanlık seçiminde belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının yatırımcıların risk iştahını törpülemesinin etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 azalarak 366,4 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 azalarak 4.960,88 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 12,480,02 seviyesinden kapattı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybederek 19.681,68 puana geriledi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,07'lik artışla 5.910,02 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,52'lik artışla 1,188 seviyelerinde işlem gördü.

Haftanın son işlem gününde, kıtada otomotiv şirketlerinin hisselerinde ortalama yüzde 1,7 ve banka hisselerinde ise yaklaşık yüzde 1 düşüş görüldü.

Öte yandan, Avrupa'da Kovid-19 salgınındaki vaka artışları hükümetleri yeni tedbirler almaya zorlarken, yatırımcılar söz konusu yeni tedbirlerin ekonomik büyümeyi baltalayacağı endişesi taşıyor.

İtalya'da, Kovid-19 salgınında, son 24 saatte 37 bin 809 yeni vaka kaydedilirken, ülkede salgın başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılması dikkati çekti.

Kıtanın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 506 artarak, ilk kez 20 bini aşarak salgının başından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, seçim sonuçlarına yönelik belirsizliğin ve salgınında vaka artışlarının yatırımcıların risk iştahını törpülediğini kaydetti.

Analistler, Avrupa'daki günlük hayattaki yeni kısıtlayıcı tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de kıtada ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonomilerin yeniden küçülmesini bekliyor.