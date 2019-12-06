Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları "ABD istihdam artışı" ile yükselişle kapattı
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları 'ABD istihdam artışı' ile yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları "ABD istihdam artışı" ile yükselişle kapattı

6 saat önce

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de tarım dışı istihdamın kasımda 266 bin ile beklentilerin çok üzerinde artarak, ocaktan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinin etkisiyle haftanın işlem gününü yükselişle kapattı.

Analistler, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerini yakından izleyen yatırımcıların dünyanın iki büyük ekonomisi arasında bu ayda bir anlaşma imzalanabileceği konusunda iyimser kaldığını ifade ederek, bugün ABD'de açıklanan istihdam rakamlarının iş gücü piyasasının gücüne ilişkin kilit önem taşıdığını söyledi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,16 yükselerek 407,35 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 artarak 5.871,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 değer kazanarak 23.182,72 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,86 yükselişle 13.166,58 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,43'lik artışla 7.239,66 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.21 itibarıyla yüzde 0,48'lik düşüşle 1,1051 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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