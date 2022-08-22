Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı

22.08.2022 19:42
Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) artan enflasyon karşısında daha "agresif faiz artırımları" yapacağı endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) artan enflasyon karşısında daha "agresif faiz artırımları" yapacağı endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,96 değer kaybederek 433,17 puana geriledi. Otomotiv şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,64 değer kaybederken, bu da bütün sektörleri baskıladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 7.533,79 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,32 düşerek 13.230,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 6.378,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 gerileyerek 22.165,66 puana indi.

Alman otomotiv üreticileri Volkswagen ve BMW hisselerinde de sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 3,6 düşüş görülmesi dikkati çekti.

Bu arada, avro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Söz konusu parite TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,97 azalarak 0,994 seviyesinden işlem gördü.

Bu arada Fed'in ultra şahin para politikası adımlarına devam edebileceği beklentisi son günlerde güçlenmeye devam ediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan makro ekonomik verilerde ekonomiye ilişkin karışık sinyaller gelse de haziran ve temmuzda ekonomik aktivitenin güçlü kalması piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 52 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı görülüyor.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, Fed ve ECB'nin enflasyonu frenlemek için daha agresif faiz artırımına gideceğine odaklanırken, başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Dolar ve euro yine başa baş seviyesinde! Dolar ve euro yine başa baş seviyesinde!
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:42:10. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları, Fed ve ECB'den daha agresif faiz artırımları endişeleriyle düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement