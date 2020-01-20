Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,027'lik yükselişle 1,1085 seviyelerinde işlem gördü.

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 24.002,45 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,03'lük düşüşle 7.651,44 seviyesinden tamamladı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 6.078,54 puana geriledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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