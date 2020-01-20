Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı

22 dakika önce

Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı.

Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı, System.String[]

Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı.

Avrupa borsaları şirket haberlerinin etkisiyle Almanya'daki DAX 30 hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 423,98 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 6.078,54 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,03'lük düşüşle 7.651,44 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 24.002,45 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 artarak 13,548,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,027'lik yükselişle 1,1085 seviyelerinde işlem gördü.

Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:58 Kaynak: AA
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