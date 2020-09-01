Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,35 azalarak 365,23 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 değer kaybederek 5.862,05 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 4.938,1 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 19.595,02 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,22 artarak 12.974,25 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,195 seviyelerinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:45 - Kaynak: AA
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