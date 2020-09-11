Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sürecine ilişkin açıklamaların ve yatırımcı beklentilerinin etkisiyle günü Almanya'daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 yükselerek, 367,96 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artarak 5.034,14 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,0 2 değer kazanarak 19.820,75 puan seviyesini korurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.032,09 seviyesinden kapandı.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,05 yükselişle 13.202,84 seviyesinde tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,184 seviyelerinde işlem gördü
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:31 - Kaynak: AA
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