Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,184 seviyelerinde işlem gördü

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,0 2 değer kazanarak 19.820,75 puan seviyesini korurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48'lik artışla 6.032,09 seviyesinden kapandı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artarak 5.034,14 puana yükseldi.

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sürecine ilişkin açıklamaların ve yatırımcı beklentilerinin etkisiyle günü Almanya 'daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

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