Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Almanya'daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 362,69 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.902,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 4.824,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artışla 19.064,31 puana çıktı.

Almanya'da ise DAX 30 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 12.689,04 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,28 azalarak 1,172 seviyesinden işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru toparlanma gösterdi.

Öte yandan, Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği eylülde yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.