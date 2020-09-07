Avrupa borsaları "aşı iyimserliğiyle" yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları teknoloji sektörünün tetiklemesiyle geçen haftanın son 2 işlem günündeki sert düşüşünün ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Borsaların yükselmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı etkili oldu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,67 artışla 367,97 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,39 artarak 5.937,4 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 değer kazanarak 13.100,28 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79'luk artışla 5.053,72 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79'luk yükselişle 19.738,01 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,17 azalışla 1,182 seviyelerinden işlem gördü.

Fransa'nın Sanofi ilaç şirketi, cumartesi günü İngiltere merkezli GlaxoSmithKline ile ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısını Avrupa'da 10 avronun altında satılacağını ve aralık ayında aşılamanın başlayacağını duyurdu.