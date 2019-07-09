Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle düştü
1 saat önce
Avrupa borsaları, kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Avrupa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:37
borsaları, kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.
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