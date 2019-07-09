Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle düştü
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Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle düştü

1 saat önce

Avrupa borsaları, kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları
Avrupa, Basf, Ekonomi
Avrupa borsaları, kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:37 
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