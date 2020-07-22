Avrupa borsaları Covid-19 kaygılarıyla düşük açıldı

Avrupa'daki başlıca hisse senedi borsaları, yatırımcımların Covid-19 pandemisinin küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin artan kaygılarıyla Çarşamba gününe düşüşlerle başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri art arda dört gün süren zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde anlaştılar. Paketin 360 milyar euroluk bölümü kredi biçiminde, 390 milyar euroluk bölümü de hibe biçiminde dağıtılacak.