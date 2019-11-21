Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

6 saat önce

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 400,91 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 azalışla 13.069,91 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 düşüşle 7.211,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 kayıpla 9.165,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 5.847,55 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 23.146,90 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1080 ve sterlin/dolar paritesi 1,2934 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Senatosu'nun Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını onaylamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu tasarıyı onaylaması ihtimalinin ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artırdığını ve yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu ve ABD'de CB Öncü Göstergeler Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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