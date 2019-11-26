Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç satış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları, güne İtalya hariç satış ağırlıklı başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 kayıpla 407,68 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.341,51 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.394,95 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 azalışla 9.311,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.923,20 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 artışla 23.491,50 puan oldu.

ABD'de dün konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizlerin bir süre değişmeyeceğine işaret eden iletişimini korudu. Powell, ekonomiyi desteklemek için gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın piyasalardaki dünkü pozitif seyrin bugüne taşınamadığını belirtti.

İngiltere, Almanya, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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