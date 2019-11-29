Son Dakika Haberleri: Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

6 saat önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kayıpla 409,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.169,55 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 7.378,58 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 gerileyerek 9.339,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 5.885,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 azalışla 23.341,67 puan oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong adımı sonrasında piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin tedirginliklerin arttığını belirtti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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