Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, bugünkü açılışın ardından yüzde 0,60 değer kaybıyla 415,25 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 azalışla 13.363,61 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.519,69 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 kayıpla 9.626,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.975,51 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 23.516,53 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 düşüşle 1,1133 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 1,22 azalışla 1,3185 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düştüğünü belirterek, pay piyasalarında bugün kar satışlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve perşembe günkü İngiltere merkez bankasının faiz kararlarının yer aldığını aktaran analistler, İngiltere'de hükümetin Brexit anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağını ve tasarının cuma günü yeni seçilen Avam Kamarası'nın gündemine gelmesinin beklendiğini söyledi.

650 üyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalyesi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın daha önceki girişimlerinin aksine bu sefer herhangi bir sorunla karşılaşmadan anlaşmayı geçirmesi öngörülürken, anlaşmanın kabulüyle 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılacak olan İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin, ticaret anlaşması ve diğer ilişkiler için devam edeceği belirtiliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi ekim ayı dış ticaret dengesi ile ABD kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.