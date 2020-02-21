Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 429,44 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.668,14 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.417,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.892,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.048,94 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 azalarak 24.938,72 puan oldu.

Analistler, Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ile kötü gelen şirket bilançolarının Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.