Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

7 saat önce

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları düşüşle açıldı, System.String[]

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 429,44 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.668,14 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.417,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.892,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.048,94 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 azalarak 24.938,72 puan oldu.

Analistler, Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ile kötü gelen şirket bilançolarının Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.

Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı
Almanya'daki cani saldırganın Türkiye'yi de kara listeye aldığı ortaya çıktı Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi İnsan kaçakçıları, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri Adana'ya bıraktılar

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]