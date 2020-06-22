Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

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Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 12.199 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.235 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 7.320 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 gerileyerek 4.916 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 19.352 puan oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası geçen hafta değer kaybeden avro/dolar paritesi bugün yüzde 0,2 kazançla 1,1200, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,2390 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu endişeyle yatırımcıların risk iştahının azaldığını ifade etti.

Özellikle ABD'nin güney eyaletlerinde virüse yakalanan genç sayısında ciddi oranda artış görüldüğünü aktaran analistler, dün ülkede tespit edilen vaka sayısının 30 bini aştığına işaret etti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini kaydetti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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