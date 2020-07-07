Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 368 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 12.615 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.233 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalarak 7.483 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 5.039 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 19.911 puan oldu.



Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,1287 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2480 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında Hong Kong konusu üzerinden artan gerilimin risk iştahını düşürdüğünü, Almanya'da beklentilerden kötü gelen sanayi üretimi verilerinin de bu durumda etkili olduğunu ifade etti. Almanya'da mayıs sanayi üretimi aylık yüzde 7,8 artarken, beklentiler yüzde 11 artması yönündeydi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Avrupa Komisyonu'nun yayımlayacağı yaz dönemi ekonomik beklentiler raporunun takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini bildirdi.