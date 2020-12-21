Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski haberleriyle haftaya sert düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,92 azalışla 388,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12 azalışla 13.341 oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 azalışla 6.430 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 azalışla 5.395 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,78 azalışla 7.813 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,30 azalışla 21.471 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1,22 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19'un mutasyon riski ve salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusunun gündeme gelmesiyle Avrupa borsalarının haftaya satıcılı başladığını söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde aralık ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, salgına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.