Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 azalışla 410,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 13.940 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalışla 6.764 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 düşüşle 5.642 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 8.333 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 azalarak 22.617 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,33 azalışla 1,2123 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarındaki, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği vurgusuna dikkati çeken analistler, avro/dolar paritesinin açıklama sonrası başlayan düşüş eğilimini bugün de devam ettirdiğini söyledi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde kasım ayı dış ticaret dengesi, ABD'de tüketici güven endeksi, perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.